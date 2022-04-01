Зазначається, що чоловік за допомогою телеграм-каналу викладав фото ракетних ударів по будівлях та об’єктах інфраструктури.

З'ясувалося, що окрім фотографій пошкоджених об’єктів, чоловік ще й нецензурно висловлювався стосовно роботи військових, які захищають територію України від російських окупантів:

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Маріуполя, який тимчасово проживає у Києві. Під час проведення обшуку виявили 103 тисячі російських рублів, чотири ноутбуки, п’ять мобільних телефонів, фотоапарат, жорсткий диск, флеш-накопичувачі різного типу, бінокль дальністю тисяча метрів та блокноти із записами.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти (t.me/UA_National_Police)