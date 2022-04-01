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У Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти

У Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані будівлі (Віталій Носач РБУ-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який розповсюджував інформації про зруйновані від ракетних ударів об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що чоловік за допомогою телеграм-каналу викладав фото ракетних ударів по будівлях та об’єктах інфраструктури.

З'ясувалося, що окрім фотографій пошкоджених об’єктів, чоловік ще й нецензурно висловлювався стосовно роботи військових, які захищають територію України від російських окупантів:

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Маріуполя, який тимчасово проживає у Києві. Під час проведення обшуку виявили 103 тисячі російських рублів, чотири ноутбуки, п’ять мобільних телефонів, фотоапарат, жорсткий диск, флеш-накопичувачі різного типу, бінокль дальністю тисяча метрів та блокноти із записами.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві чоловік розповсюджував інформацію про зруйновані від ракетних ударів об'єкти (t.me/UA_National_Police)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області затримали диверсанта на велосипеді.

Також ми писали, що у Києві затримали двох диверсантів, які агітували за РФ та фотографували позиції.

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