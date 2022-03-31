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У Київській області затримали диверсанта на велосипеді

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Київська область, Четвер 31 березня 2022 15:36
У Київській області затримали диверсанта на велосипеді Фото: прикордонники затримали диверсанта в Київській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олександр Мороз

Прикордонники затримали в Київській області диверсанта на велосипеді. Він збирав інформацію в районі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що громадянина України затримали в районі бойових дій, де він їздив на велосипеді, маскуючись під місцевого жителя. У нього виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти, і флеш-носії. У мобільному телефоні знайшли контакти з Росії і можливе листування з кураторами.

"Під час обшуків квартири у чоловіка виявили технічні прилади, зброю та набої. Прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з ним фільтраційні заходи, після чого передали співробітникам Службі безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали двох диверсантів, які агітували за Росію і фотографували позиції.

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