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У Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал з прив'язаною до живота гранатою

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 15:57
У Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал з прив'язаною до живота гранатою Фото: у Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал з прив'язаною до живота гранатою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 24 серпня, в Києві на залізничному вокзалі затримали 59-річного жителя Вінниці. У нього до тіла була примотана скотчем граната із запалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Поліцейські полку поліції особливого призначення №1 біля входу в Центральний залізничний вокзал виявили жителя Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем прив'язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули поліцейські і вибухотехніки, які виявили у пасажира бойову гранату Ф-1.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта. Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: У Києві чоловік намагався потрапити на ж/д вокзал з прив'язаною до живота гранатою (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ завадила російським агентам провести постановочні "акції протесту" у Києві, Житомирі та Полтаві.

Крім того, правоохоронці викрили сім проросійських пропагандистів у Центральній Україні. Вони виправдовували збройну агресію Росії проти нашої держави.

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