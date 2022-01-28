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В Гамбурзі невідомі розбили вікно в будівлі генконсульства України

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Гамбург, П'ятниця 28 січня 2022 13:26
В Гамбурзі невідомі розбили вікно в будівлі генконсульства України Фото: невідомі розбили вночі вікно у будівлі генконсульства України у Гамбурзі (facebook_com)
Автор: Анастасія Рокитна

У будівлі генконсульства України у Гамбурзі розбили вікно, постраждалих немає. Відомство продовжує працювати в штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС України.

Це сталось у ніч на 28 січня. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території", - йдеться у повідомленні.

У МЗС повідомили, що генеральне консульство продовжує працювати в штатному режимі.

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МЗС Гамбург
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