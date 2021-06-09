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У Києві на мосту Метро працює поліція та вибухотехніки. Там виявили "підозрілий предмет"

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Середа 09 червня 2021 14:50
У Києві на мосту Метро працює поліція та вибухотехніки. Там виявили "підозрілий предмет" Фото: в Києві надійшло повідомлення про "підозрілий предмет" на мосту Метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві правоохоронці проводять перевірку на мосту "Метро". Надійшла інформація про "підозрілий предмет".

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи. Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту "Метро" на пішохідній зоні

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

У Києві на мосту Метро працює поліція та вибухотехніки. Там виявили &quot;підозрілий предмет&quot;

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, на початку літа 2020 року невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. У зв'язку з цим був перекритий рух на мосту та закриті деякі станції метрополітену.

Правоохоронці вибухівки не виявили. Чоловіку оголосили підозру у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

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