У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт: загинув чоловік

У Києві в будинку на вул. Декабристів, 10А, загинув чоловік внаслідок обриву ліфту. Повідомлення про трагедію надійшло сьогодні, 9 червня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"9 червня, о 15:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління по лінії служби "103" надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті знаходиться тіло людини", - йдеться в повідомленні.
На місце події було направлено рятувальників 24-Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на рівні 1 поверху у ліфтовій шахті знаходилося тіло чоловічої статі. Попередньо, там проводилися ремонтні роботи.
Рятувальники дістали загиблого із ліфтової шахти та передали його оперативно-слідчій групі, які й будуть встановлювати обставини трагічного випадку.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Одесі в одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт з вісьмома пасажирами. Всі вони були доставлені в лікарню для обстеження. На момент інциденту в ліфті знаходилися співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.