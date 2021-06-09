В Киеве в многоэтажке оборвался лифт: погиб мужчина

В Киеве в доме на ул. Декабристов, 10а, погиб мужчина в результате обрыва лифта. Сообщение о трагедии поступило сегодня, 9 июня.

"9 июня, в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, что в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 24-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на уровне 1 этажа в лифтовой шахте находилось тело мужского пола. Предварительно, там проводились ремонтные работы.

Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе, которые и будут устанавливать обстоятельства трагического случая.