У Києві метро змінить графік через дебати

У п'ятницю, 19 квітня, три станції метрополітену змінять режим роботи у зв'язку з проведенням дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського метрополітену в Twitter.

Як наголошується, в п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.

Прес-служба столичного метро повідомляє, що в цей час вихід станції "Площа Льва Толстого" буде працювати лише один ескалатор через можливе скупчення людей. "Олімпійська" буде працювати з можливими перебоями на вхід, а "Палац спорту" буде працювати без обмежень.

"До і після події можливе обмеження на вхід на всіх станціях. Ми міняємо режим роботи під час масових заходів заради безпеки пасажирів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 13 по 20 квітня буде діяти обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Зазначається, що рух транспорту обмежать у зв'язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу.

Крім того, з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Також з 19 по 22 квітня в Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході у зв'язку з ремонтними роботами.