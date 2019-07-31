У Києві на місяць частково перекриють Південний міст

Фото: Південний міст (УНІАН)

Обмеження діятиме з 22:00 2 серпня до 31 серпня

В Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді.

Ремонтні роботи будуть проводиться з 22:00 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

"Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків Київської області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організований об'їзд.

Крім того, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.