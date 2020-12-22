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У Києві масштабна пожежа: горять склади

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 17:17
У Києві масштабна пожежа: горять склади
Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

У Києві сталася масштабна пожежа у Святошинському районі. За попередньою інформацією, горять склади однієї з поштових служб.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві в Facebook.

Повідомляється, що пожежа сталася на вулиці Святошинській, 32. Зазначимо, що за цією адресою знаходяться склади поштових служб "Делівері" та "Ін Тайм". На місце прибули пожежники, які встановили, що горить склад розміром 100х30 квадратних метрів. Під час гасіння обрушилася покрівля.

Як заявила спікер ДСНС в Києві Світлана Водолага в ефірі "Україна 24", дзвінок про пожежу надійшов о 15:42 і вже о 16:31 пожежу локалізували на площі 3 000 квадратних метрів.

"Рятувальники винесли три кисневих балона, запобігши можливому вибуху і більш катастрофічним наслідкам... Що стало причиною пожежі, будуть з'ясовувати правоохоронці. Поки інформації про потерпілих у нас немає", - зазначила Водолага.

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, раніше в Києві спалахнуло здание, у результаті надзвичайної події загинули двоє людей.

До цього в столиці горів вітамінний завод.

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