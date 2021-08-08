У Києві на марші солідарності з білорусами відбулися сутички між учасниками

Кілька сотень людей пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності, скандуючи "Живе Білорусь". Учасники заходу вшанували пам'ять голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Також під час акції збирали листівки на підтримку політв'язнів Білорусі.

Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група осіб. Деякі з них - представники Нацкорпусу, але вони сказали, що беруть участь в акції не від цієї організації.

Також на марш прийшли представники групи анархістів. Побачивши їх, представники Нацкорпусу заявили про провокацію і намагалися зірвати їх плакат. Між сторонами відбулися зіткнення, вони також використовували перцеві балончики.

Представник білоруського дому Євген Городничук заявив, що так розв'язувати питання було "негарно", але сторони поговорили та "все зрозуміли".

Представники Нацкорпусу заявили, що перед маршем погодили використання української та біло-червоної символіки. Потім поліція пояснила, що акція має проходити без символіки і політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.