На вихідних у Києві буде перекрита низка вулиць: список

У Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березні. Там проводитимуть змагання Дуатлон кубок Києва 2021.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва .

Так, з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.

З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі.

16 травня рух перекриватимуть за таким графіком: