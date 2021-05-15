На вихідних у Києві буде перекрита низка вулиць: список
Фото: у Києві обмежать рух на низці вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві 15 та 16 травня обмежать рух транспроту на Лівому березні. Там проводитимуть змагання Дуатлон кубок Києва 2021.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
Так, з 18:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух автотранспорту на Русанівській набережній.
З 05:00 15 травня до 22:00 та 16 травня обмежать (під час самого пробігу повністю) рух на Русанівському бульварі.
16 травня рух перекриватимуть за таким графіком:
- Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30
- Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30
- поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
- поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
- поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30
- поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
- поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
- поворот з вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
- поворот з вул. Березняківської на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.