В Києві ліквідували пожежу в депо

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території депо по вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:20. По прибуттю на місце пожежі, вогнеборці встановили, що на території депо в недіючому ангарі горять шпали.

О 22:13 бійці локалізували на площі 100 кв. м загоряння та о 22:27 - ліквідували.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Раніше у Львові рятувальникам вдалось ліквідували пожежу у локомотивному депо. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Таллінська,1 на території Локомотивного депо "ЛЬВІВ-ЗАХІД" у ремонтному цеху.

РБК-Україна писало, що у ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого.