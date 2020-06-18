Аварію ліквідували близько 15:00
У Києві ліквідували аварію на електромережі, яка спричинила знеструмлення у частині столиці. Наразі електропостачання відновлено всім споживачам.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі в Facebook.
Знеструмлення сталося через загоряння на електроопорі поблизу житлового комплексу "Комфорт-Таун".
"Аварію ліквідували! Вже за 2 години, о 14:55, ми повністю відновили електропостачання всім споживачам", - заявили в ДТЕК.
Через аварію без світла деякий час були вулиці Тютюнника, Ентузіастів, Сверстюка та Туманяна. Також знеструмлення було на Дніпровській та Русанівській набережних та на Русанівському бульварі.
Нагадаємо, аварія на електромережі у Києві сталася сьогодні близько 13:00.
Крім того, негода в Україні 18 червня спричинила знеструмлення в майже 70 населених пунктах у трьох областях.
Автор: Дмитро Левицький