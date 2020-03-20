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У Києві в лабораторіях на коронавірус перевіряють 5-10 чоловік в день

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:08
У Києві в лабораторіях на коронавірус перевіряють 5-10 чоловік в день
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Швидкими тестами перевіряють більшу кількість осіб

У Київських лабораторіях щодня перевіряють 5-10 осіб з підозрою на коронавірус. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Як зазначив Поворозник, мова йде тільки про лабораторних перевірок, так як з використанням швидких тестів перевіряють більшу кількість людей.

"Наприклад, вчора (18 березня, - ред.) перевірили сім чоловік - у всіх не підтвердилося. Кожен день динаміка є різна: приблизно п'ять-десять осіб перевіряють щодня. Це мова йде не про швидких тестах, а в лабораторних умовах. Швидкими тестами перевіряють більше", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в КМДА допускають продовження карантинних заходів через коронавіруса після 3 квітня. За словами Поворозника, це буде залежати від того, наскільки свідомо ставитися до тих заходів, які були введені.

Також повідомлялося, що в Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури.

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