У Києві коронавірусу немає, - КМДА

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також проведено понад 60 досліджень

У Києві не зафіксовано на сьогоднішній день випадки зараження коронавірусом, проведено понад 60 досліджень. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, в Києві посилили карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

"Не зафіксовані на сьогоднішній день. Ми провели більше 60 досліджень на коронавірус, на сьогоднішній день випадків в Києві не зафіксовано", - заявив Поворозник.

Відзначимо, станом на сьогодні в Україні 5 випадків зараження коронавірусом, з яких одна смерть.

Нагадаємо, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.

Додамо, в Офісі президента Володимира Зеленського наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.