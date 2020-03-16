В Киеве коронавируса нет, - КГГА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также проведено более 60 исследований

В Киеве не зафиксированы на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом, проведено более 60 исследований. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, в Киеве усилили карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

"Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели более 60 исследований на коронавирус, на сегодняшний день случаев в Киеве не зафиксировано", - заявил Поворозник.

Отметим, по состоянию на сегодня в Украине 5 случаев заражения коронавирусом, из которых одна смерть.

Напомним, карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Более того, в Офисе президента Владимир Зеленского пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.