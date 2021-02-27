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У Києві до кінця весни обмежили рух на Індустріальному шляхопроводі

Автор: Олександр Білоус

Перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві розпочався 27 лютого. До 31 травня на шляхопроводі частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається в повідомленні, роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу, зазначили в КМДА.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська", додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві ввечері 26 лютого утворилися 8-бальні затори на дорогах. Ускладнення руху спостерігалися на обох берегах столиці та на мостах через Дніпро.

Нагадаємо, рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено через капітальний ремонт.

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