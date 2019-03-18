Циклон завтра принесе в Україну дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В деяких областях України завтра очікуються дощі, у Києві температура до +10

Погода в Україні завтра, 19 березня, погіршиться, очікуються опади у вигляді дощу в деяких областях країни. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її словами, завтра в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі в Вінницьку, Київську, Житомирську та Чернігівську області України. В інших областях істотні опади не передбачаються.

Тепліше у вівторок буде на Сході, Півдні і в багатьох центральних областях.

У Києві 19 березня очікується похолодання до +10 градусів.

Фото: погода в Україні 19 березня (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей.

18 березня 2019 року в західних областях України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17.

За даними синоптиків, на заході місцями невеликі дощі, температура повітря вдень від +9 до +17, вночі від 0 до +6. На півночі України сухо, вдень від +11 до +14, а вночі від 0 до +2. У центрі без опадів, вдень від +11 до +16, вночі від 0 до +4.

У східних областях сухо, температура вдень від +9 до +12, вночі від 0 до +2. На півдні України опади не очікуються, вдень від +11 до +15, вночі від 0 до +5. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4.