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У Миколаївській області автомобіль врізався у вантажівку, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 22:01
У Миколаївській області автомобіль врізався у вантажівку, є загиблі
Фото: на місці ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Жертвами аварії стали 3 людини

У Миколаївській області у неділю, 3 листопада, на автодорозі Н-24 сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, в результаті чого загинуло 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Fiat, рухаючись у напрямку Вознесенська, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo, що рухалася на зустріч.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири Fiat загинули на місці від отриманих травм. Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 3 листопада у Черкаській області сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2111 та вантажівки. Поліція встановила, що водій легкового автомобіля не дотримувався безпечної швидкості руху та дистанції. В результаті ДТП загинув водій та пасажир легкогового автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що 29 жовтня у Волинській області в результаті зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 та вантажівки Scania загинули 3 людини. Водій легкового автомобіля не надав перевагу в русі вантажівці, чим спричинив аварію.

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