У Києві змінять режим руху Парковою дорогою

Односторонній режим руху Парковою дорогою у бік Європейської площі з 31 січня подовжать до 11:00

В Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на 1 час - до 11:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу КГГА.

Как сообщается, одностороннее движение будет продолжено с целью улучшения транспортной ситуации в центральной части города.

"Таким образом, Парковая дорога будет работать в одностороннем режиме в будние дни в направлении Европейской площади с 07:00 до 11:00 и в направлении моста Патона с 17:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, пешеходную зону Крещатика в Киеве планируют продлить до Бессарабской площади.

Также сообщалось, что в Украине в 2018 году выполнили 95% запланированных работ на дорогах государственного значения.