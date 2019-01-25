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У Києві змінять режим руху Парковою дорогою

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 16:31
У Києві змінять режим руху Парковою дорогою
Фото: Паркова дорога (gk-bank.livejournal.com)

Режим руху Парковою дорогою у бік Європейської площі подовжать до 11:00

Дія одностороннього режиму руху Парковою дорогою у бік Європейської площі у ранкові години робочих днів із 31 січня 2019 року буде подовжена на 1 годину – до 11:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Як зазначається, таким чином, Паркова дорога працюватиме в односторонньому режимі у будні дні у напрямку Європейської площі з 07:00 до 11:00 та у напрямку мосту Патона із 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, з 26 січня рух транспорту вулицею Хрещатик знову перекриватимуть на вихідні та свята. Зокрема,  Хрещатик буде перекрито для руху транспорту в суботу, 26 січня, із 19:00 до 22:00, у неділю, 27 січня, із 10:00 до 22:00.

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика в Києві планують продовжити до Бессарабської площі.

Також повідомлялося, що у Києві із 22:00 25 січня до 06:00 26 січня буде частково обмежено рух у напрямку просп. Миколи Бажана у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході. 

 

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