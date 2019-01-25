Рух Хрещатиком знову перекриватимуть

Ілюстративне фото (facebook com kyivtrafficmanagement)

Таке рішення пов’язано із завершенням демонтажу новорічного містечка на Володимирському проїзді

З 26 січня рух транспорту вулицею Хрещатик знову перекриватимуть на вихідні та свята. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської ради.

Відповідну інформацію повідомили у Центрі організації дорожнього руху Києва.

"Із 26 січня рух транспорту вулицею Хрещатик знову перекриватимуть на вихідні та свята. Це пов’язано із завершенням демонтажу новорічного містечка на Володимирському проїзді, де відновлено повноцінний рух транспорту у звичному режимі", - сказано у повідомленні.

Вказано, що Хрещатик буде перекрито для руху транспорту в суботу, 26 січня, із 19:00 до 22:00, у неділю, 27 січня, із 10:00 до 22:00.

Зазначимо, що відповідно до розпорядження КМДА №2216 на період із 7 грудня 2018 року до 24 січня 2019 року було дозволено рух транспорту на вулиці Хрещатик у вихідні та святкові дні.

Нагадаємо, у 2018 році мер Києва Віталій Кличко анонсував, що влітку 2019 роки кияни та гості столиці побачать оновлений Хрещатик.

Як писало РБК-Україна раніше, пішохідну зону Хрещатика в Києві планують продовжити до Бессарабської площі. Станом на серпень 2018 року вже наполовину було реалізовано впровадження пішохідної зони на Подолі. Зокрема, з чотирьох етапів проекту вже впроваджені два. Бессарабська площа стане наступною, де більше території для пішоходів.