У Києві змінять графік міської електрички

У Києві з 31 березня буде змінено розклад руху поїздів міської електрички. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".

Повідомляється, що з новим розкладом руху можна ознайомитися на всіх зупинках міської електрички з 31 березня. Згідно з графіком, з ранку поїзди з "Дарниці" в напрямку "Почайни" почнуть курсувати з 06:02, у напрямку "Києва-Пасажирського" з 06:31.

Фото: розклад руху міської електрички

Нагадаємо, в середині березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив КМДА та "Укрзалізниці" доопрацювати проект розвитку міської електрички. За його словами, УЗ готова до розвитку цього проекту, однак не може зробити це самостійно.

"Тому я просив би (мера Києва - ред.) спільно з "Укрзалізницею" та Міністерством інфраструктури доопрацювати це питання, щоб забезпечити високий рівень мобільності жителів Києва і гостей міста", - підкреслив Гройсман.

Зазначимо, минулого року пасажири кілька разів блокували міську електричку через збої в її русі. Як тоді відзначили в "Укрзалізниці" причини збоїв полягали в браку локомотивних бригад.