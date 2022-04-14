ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Гостомелі посилили комендантську годину: триватиме до 20 квітня

Новость на русском →
Гостомель , Четвер 14 квітня 2022 18:10
У Гостомелі посилили комендантську годину: триватиме до 20 квітня Комендантська година в Гостомелі (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У населених пунктах Гостомельської селищної ради Київської області запроваджують посилену комендантську годину. Зокрема, вона триватиме з 18:00 14 квітня до 06:00 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Також на території Іванківської селищної ради комендантська година триває з 20:00 до 06:00 щодня з 13 по 18 квітня. В Ірпені раніше запроваджена комендантська година триває до 09:00 15 квітня.

Окрім того, у решті Київської області комендантська година діє з 21:00 до 06:00.

Як відомо, у цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

Раніше ми повідомляли, що у Гостомелі зниклими вважаються понад 400 осіб.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Гостомель Київська область Вторгнення Росії до України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні