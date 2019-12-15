У Києві змінений рух трамваїв

Сьогодні, 15 грудня, рух трамваїв №1 призупинено через реконструкцію лінії від станції "вул. генерала Потапова" до станції "вул. Зодчих". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київпастранс.

У прес-службі на час ремонту пропонують користуватись: автобусами №2Т від Михайлівської Борщагівки до ст. "Ромена Роллана", трамваями №3 від ст. "Ромена Роллана" до ст. "Старовокзальна".

Також зазначається, що станція "Польова" закрита на вхід/вихід для пасажирів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у столиці з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботам.

Додамо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.