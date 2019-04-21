У Києві усі виборчі комісії працюють у штатному режимі

Керівник апарату Київської міської держадміністрації (КМДА) Дмитро Загуменний повідомив, що у Києві дільничні виборчі комісії на вибори 2019 працюють у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також Загуменний зазначив, що перед повторним голосуванням на виборах президента України місце голосування на місто Київ змінили понад 55 тис. осіб.

Він наголосив, що забезпеченням безпеки та громадського порядку виборців та членів комісій у столиці здійснюють співробітники Головного управління Нацполіції та ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посол США розраховує на демократичність виборів в Україні. Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що сподівається на високу явку у другому турі виборів президента України.

Відзначимо, сьогодні о 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці і почався другий тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати до 20:00.

О 01:00 за київським часом голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Зокрема, перша виборча дільниця відкрилася в Австралії. Завершувати голосування буде дільниця у Сан-Франциско о 06:00 за київським часом 22 квітня.