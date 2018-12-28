Побиття Дзідзьо: нападник погрожував артисту неодноразово

Дзідзьо (фото: РБК-Україна)

У команді Дзідзьо кажуть, що на нього напав відомий бізнесмен, який займається рейдерством

У Києві невідомі побили співака Дзідзьо. 28 грудня Михайло Хома повинен був бути присутнім на радіо "Хіт FM", де у нього був запланований прямий ефір у ранковому шоу разом із Юлією Карповою, який так і не відбувся. Як розповіла Styler піар-менеджер DZIDZIO Лілія Слюсар, Михайло приїхав до будівлі радіокомпанії "Тавр" (вул. Вікентія Хвойки, 15/15), де його уже чекали троє людей.

"Двоє з них були невідомі нам люди. А третій - це особа на ім'я Михайло Мєшков. За нашими даними, він займається рейдерством. Він і раніше неодноразово приїздив до нашого офісу з вимогами і навіть погрозами", - розповіла Слюсар.

Вона допускає, що Мєшков побачив у соціальних мережах анонс про те, що Дзідзьо буде на радіо, тому вирішив приїхати прямо під студію.

Дзідзьо і ведуча ранкового шоу на "Хіт FM" Юлія Карпова (фото: facebook.com/dzidzio)

"Він приїхав туди, зав’язалася розмова. Один із двох чоловіків, які були разом із Мєшковим, наніс Михайлу Хомі тілесні ушкодження, після чого нападники зникли з місця події", - каже вона.

На місце відразу ж приїхали поліція та "швидка". За словами Лілії, медики зараз оцінюють стан артиста, тому "висновки щодо його стану здоров'я робити рано".

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

"Михайло Мєшков, який приїхав під офіс радіо, - це людина, якій наш колишній учасник Олег Турко (Лесик) нібито продав свою частку компанії Meison Entertainment після виходу із неї. З того часу, як Олег пішов з гурту, тривають судові тяганини. Мішков приходив до нас і казав, що він є новим власником 25%-ї частки компанії. Але наші юристи і всі ми сумніваємося, що продаж дійсно відбувся, бо нам не передали всі документи, які засвідчують факт продажу. Ми діємо у правовому полі, але Мєшков навідувався до нас в офіс і казав: "От, ви заробляєте кошти. Давайте, діліться". Але ми не впевнені, що він - справді законний власник цієї частки акцій компанії", - підкреслила Лілія.

Дзідзьо (фото: facebook.com/dzidzio)

За словами Слюсар, Михайлу Хомі Мєшков погрожував фізичною розправою вже неодноразово.

"І ось сьогодні він зі своїми "колегами", на жаль, перейшов до прямих дій", - резюмувала вона.

Додамо, що побиття Дзідзьо уже прокоментували у правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше Михайло Хома підтримав школярку, яка стала жертвою буллінга в Харкові і розповів, чи його самого колись ображали у школі.