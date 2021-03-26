ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві ввели нові правила проїзду у транспорті: що змінилося

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 11:28
У Києві ввели нові правила проїзду у транспорті: що змінилося Фото: маршрутка у Києві (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Транспорт у Києві на період локдауну курсує з обмеженнями. Після потрапляння до "червоної зони" столиця обмежила число пасажирів у транспорті - дозволялося заповнення лише 50% сидячих місць. З 26 березня ці правила трохи послабили.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Так, відсьогодні громадський транспорт у Києві може перевозити більше пасажирів.

За рішенням постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й стоячих пасажирів. Проте їх сумарна кількість не має перевищувати половину від загальної місткості транспортного засобу.

Таким чином, наразі дозволяється заповнювати салон не на 50% сидячих місць, а на 50% від загальної пасажиромісткості транспорту.

Разом з тим, обов'язковим залишається наявність маски та дотримання дистанції.

Київ у "червоній зоні"

Обмеження "червоної зони" почали діяти у Києві з 20 березня. Вже майже тиждень у столиці закриті кафе та ресторани, ТРЦ, магазини, працівників рекомендовано перевести на роботу дистанційну. Школярі наразі на канікулах, а вже з понеділка, 29 березня, молодша школа повернеться за парти, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Разом з тим, продовжують працювати дитячі садочки. Також працюють продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, поштові відділення. За попереднім записом також можна скористатися послугами салонів краси.

Суворі обмеження столична влада вводила терміном до 9 березня включно. Разом з тим, після потрапляння до "червоної зони" цей термін втратив свою актуальність. Наразі умовою виходу із обмежень є позитивна динаміка щодо коронавірусу п'ять днів поспіль.

Зазначимо, окрім Києва наразі МОЗ відносить до "червоної зони" ще 10 областей:

  1. Житомирську,
  2. Закарпатську,
  3. Івано-Франківську,
  4. Київську,
  5. Львівську,
  6. Миколаївську,
  7. Одеську,
  8. Сумську,
  9. Черкаську,
  10. Чернівецьку.

У всіх цих областях, окрім Черкаської, наразі введено обмеження "червоної зони".

Нагадаємо, після впровадження жорстких обмежень щодо кількості пасажирів у Києві почався транспортний колапс - на зупинках громадського транспорту утворювалися великі черги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ транспорт Карантин Коронавірус
NEWS
Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти
Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда