У Києві ввели нові правила проїзду у транспорті: що змінилося

Транспорт у Києві на період локдауну курсує з обмеженнями . Після потрапляння до "червоної зони" столиця обмежила число пасажирів у транспорті - дозволялося заповнення лише 50% сидячих місць. З 26 березня ці правила трохи послабили.

Про це повідомляє " Київпастранс ".

Так, відсьогодні громадський транспорт у Києві може перевозити більше пасажирів.

За рішенням постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й стоячих пасажирів. Проте їх сумарна кількість не має перевищувати половину від загальної місткості транспортного засобу.

Таким чином, наразі дозволяється заповнювати салон не на 50% сидячих місць, а на 50% від загальної пасажиромісткості транспорту.

Разом з тим, обов'язковим залишається наявність маски та дотримання дистанції.

Київ у "червоній зоні"

Обмеження "червоної зони" почали діяти у Києві з 20 березня. Вже майже тиждень у столиці закриті кафе та ресторани, ТРЦ, магазини, працівників рекомендовано перевести на роботу дистанційну. Школярі наразі на канікулах, а вже з понеділка, 29 березня, молодша школа повернеться за парти, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Разом з тим, продовжують працювати дитячі садочки. Також працюють продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, поштові відділення. За попереднім записом також можна скористатися послугами салонів краси.

Суворі обмеження столична влада вводила терміном до 9 березня включно. Разом з тим, після потрапляння до "червоної зони" цей термін втратив свою актуальність. Наразі умовою виходу із обмежень є позитивна динаміка щодо коронавірусу п'ять днів поспіль.

Зазначимо, окрім Києва наразі МОЗ відносить до "червоної зони" ще 10 областей:

Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Черкаську, Чернівецьку.

У всіх цих областях, окрім Черкаської, наразі введено обмеження "червоної зони".