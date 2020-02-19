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У Києві іноземці напали на таксиста

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 10:28
У Києві іноземці напали на таксиста
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нападники забрали всі цінні речі сіли в його авто і поїхали з місця події

У Києві двоє іноземців побили таксиста і відібрали у нього гроші та мобільні телефони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Повідомляється, що нападники втекли з місця події на автомобілі.

"У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Борщагівській невідомі побили і заволоділи автомобілем таксиста. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції і лікарі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що таксист приїхав на виклик і чекав клієнтів на вулиці. На нього напали ззаду, повалили на землю і побили. Нападники забрали всі цінні речі сіли в авто і поїхали з місця події.

За попереднім висновком лікарів, у 46-річного потерпілого перелом стегнової кістки. Його доставили до медзакладу для лікування.

Поліція знайшла покинутий автомобіль таксиста, а згодом і нападників. Їх затримали і встановили, що 22-річні чоловіки раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

"Стосовно них відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Києві чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі за замах на вбивство двох поліцейських.

Також в Рівненській області затримали групу за систематичні напади на поліцейських.

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