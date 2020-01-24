У Києві під будинком знайшли тіло чоловіка з 14 колото-різаними ранами

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Відкрите кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство

У Святошинському районі Києва біля одного з будинків на бульварі Кольцова виявили тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомлення про подію надійшло вчора близько 21:00. На місці події правоохоронці виявили мертвим чоловіка. За попередніми даними судмедексперта, на тілі потерпілого виявлено чотирнадцять колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.

Як повідомило видання "Інформатор", очевидець розповів, що біля будинку зустрілися двоє чоловіків. Вони стояли і про щось розмовляли. Через кілька хвилин до них підійшов третій чоловік, який почав кричати на загиблого. У якийсь момент нападник, кілька разів ударив чоловіка в живіт ножем. Після цього потерпілий впав, а двоє чоловіків пішли в невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на трьох людей. В багатоповерхівці по бульвару Шевченка сусіди розповіли, що бачили, як невідомий з ножем зі слідами крові ходить по під'їзду.

Нагадаємо, в Харкові невідомий чоловік скоїв напад на поліцейського, завдавши тому ножове поранення.