У Києві хочуть заборонити публічно використовувати російськомовні книги, фільми та музику

У столиці планують встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Йдеться про пісні, книги та фільми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Депутати пояснюють, що мораторій допоможе захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Росії, яка намагається знищити ідентичність українців, національну культуру, традиції, звичаї та історію.
"Необхідно заборонити публічне використання та демонстрацію російськомовного культурного продукту. Зокрема, це - російські книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, аудіопродукція, твори та документи на новітніх носіях інформації, вистави, концерти, культурно-освітні послуги", - заявив депутат Київради Вадим Васильчук.
Планується, що мораторій на російськомовні продукти у Києві буде діяти до повного звільнення України від окупантів.
Нагадаємо, раніше Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа.
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