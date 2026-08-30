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В Киеве хотят объявлять тревогу по-новому и изменить комендантский час

22:51 30.08.2026 Вс
1 мин
Предложения вынесут на стол уже завтра
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Киеве и области могут изменить режим комендантского часа и ввести разные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника.

В Киеве и области прорабатывают изменения в работе транспорта и логистики во время продолжительных воздушных тревог. Об этом стало известно после оперативного совещания с участием команды "Укрзализныци" во главе с Александром Перцовским, КМВА и военным командованием.

По словам Калашника, отдельно власть работает над дифференцированной системой оповещения – чтобы сигнал отличался в зависимости от типа угрозы, а также над изменением режима комендантского часа в Киеве и области.

Это нужно для логистики, передвижения людей и работы экономики.

Наработанные предложения будут представлены завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого. Министр подчеркнул, что все решения будут приниматься только после согласования с военными.

Напомним, в январе в Киеве обновили правила комендантского часа - его не отменили, но добавили исключения, в том числе круглосуточную работу "пунктов несокрушимости".

Тогда же правительство разрешило передвижение по улицам в комендантский час, чтобы добраться до таких пунктов.

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