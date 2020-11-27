У Києві горить триповерховий будинок, є загроза розповсюдження вогню

У Києві на вулиці Пржевальського горить дах триповерхового будинку. Рятувальники попереджають про можливість розповсюдження вогню.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі рятувальники винесли чотири газових балони, чим попередили можливий вибух.

"Є загроза розповсюдження (вогню, - ред.) на поруч розташовані будівлі. Ліквідація пожежі наразі триває", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих та загиблих в результаті пожежі немає, додали в ДСНС.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. Вогонь виник на 24-му поверсі будинку у Шевченківському районі.

Крім того, у Печерському районі Києва сталася пожежа у житловому комплексі Taryan Towers.

Також РБК-Україна писало про масштабну пожежу на території торгівельних павільйонів у селищі Коцюбинське.