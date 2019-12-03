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У Києві горіло кафе

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 09:58
У Києві горіло кафе
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина пожежі поки невідома

В одному зі столичних кафе на вулиці Генерала Тупікова сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, кафе розташоване в підвальному приміщенні.

"На місце події після виклику негайно прибули рятувальники 18-ї Державної пожежо-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одному з кафе, яке знаходилося в підвальному приміщенні будинку. О 17:23 бійці локалізували пожежу та о 17:35 - ліквідували", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі пошкоджена обшивка стіни, утеплювач, ізоляція електропроводів, закопчено стіни та стелю приміщення. Ймовірна причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора в Києві на проспекті Юрія Гагаріна сталася пожежа у приміщенні дитячого садка, в результаті чого загинув чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночки згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.

Також РБК-Україна писало, що в столиці в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

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