У Києві горіла багатоповерхівка, постраждали троє людей

У Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. В результаті події постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась у одній із квартир на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Було виявлено трьох постраждалих, але вони відмовились від госпіталізації.

О 08:51 пожежу було локалізовано, а о 09:07 - ліквідовано.

На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

Раніше повідомлялось, що у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

Крім того, в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.