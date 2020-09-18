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У Києві горів житловий будинок, є загиблий

Автор: Инна Собора

Вночі в Києві на вулиці Закревського, 71 (район Троєщина) сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Є загиблий і потерпілий.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Сталася пожежа у квартирі на 4 поверсі. В результаті одна людина загинула і ще одна постраждала.

На місці працює чотири машини ДСНС. Причину загоряння поки не повідомляють.

Нагадаємо, в неділю вночі, 13 вересня, в Києві через пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі евакуювали 33 людини. У квартирі, де виникла пожежа, проживала психічно хвора людина, який неодноразово підпалював своє житло. В результаті одна людина загинула.

Раніше в Харківській області сталася пожежа, згоріли 8 будинків.

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Новини України Київпожежа