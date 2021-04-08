У Києві та ще двох областях COVID-ліжка в реанімаціях зайняті більш ніж на 80%

В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому найбільш напружена ситуація спостерігається в Києві, Харківській та Хмельницькій областях - тут зайнято більше ніж 80% таких ліжок.

Так, у Києві зайняті 435 з 519 ліжок (83,8%) в реанімаціях для пацієнтів з COVID-19, у Харківській області - 210 з 255 (82,3%), у Хмельницькій області - 124 з 155 (80%).

Всього в Україні в реанімаційних відділеннях є 5131 COVID-ліжко, з яких 3356 вже зайняті.

У цілому по країні вже зайняті 48 440 ліжок для пацієнтів з коронавірусом з 78 496 (61,7%). Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут заповнені 2548 з 3111 ліжок (81,9%). У Києві зайняті вже 4900 з 6259 ліжок (78,3%).