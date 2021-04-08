UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве и еще двух областях COVID-кровати в реанимациях заняты более чем на 80%

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине заняты 65,4% кроватей для пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. При этом самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях - здесь заняты более 80% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в Киеве заняты 435 из 519 коек (83,8%) в реанимациях для пациентов с COVID-19, в Харьковской области - 210 из 255 (82,3%), в Хмельницкой области - 124 из 155 (80%).

Всего в Украине в реанимационных отделениях есть 5131 COVID-кровать, из которых 3356 уже заняты.

В целом по стране уже заняты 48 440 коек для пациентов с коронавирусом из 78 496 (61,7%). Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - здесь заполнены 2548 из 3111 кроватей (81,9%). В Киеве заняты уже 4900 из 6259 коек (78,3%).

Ранее РБК-Украина писало, что лишь в Закарпатской, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях не превышен показатель госпитализаций из-за COVID.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницагоспитализацияреанимацияCOVID-19Коронавирус
Читайте также
В Киеве будут принимать COVID-больных в роддомах и детских больницах
В Ивано-Франковске собирают сессию горсовета. Будут требовать отменить "красную" зону
Прогноз погоды