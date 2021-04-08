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Лише в чотирьох областях України не перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 10:56
Лише в чотирьох областях України не перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих Фото: рівень госпіталізацій COVID-хворих у нормі лише в чотирьох областях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Лише в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані міністерства.

У нормі, яка становить 60 на 100 тисяч населення, показник госпіталізацій тільки в Закарпатській (59,6), Кіровоградській (40,8), Луганській (58,5) і Херсонській (52,2) областях.

Дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 83,5% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (70,5%), Київській (78,3%), Львівській (72,9%), Миколаївській (73,7%), Одеській (70,6%), Сумській (65,6 %) і Хмельницькій (69%) областях.

Підкреслимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонська область є єдиною "жовтою". Решта областей у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

Так, Запорізька та Хмельницька області перейдуть у "червону" зону з 9 квітня.

Відзначимо, в Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.

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