Лише в чотирьох областях України не перевищений рівень госпіталізацій COVID-хворих

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу . Лише в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані міністерства.

У нормі, яка становить 60 на 100 тисяч населення, показник госпіталізацій тільки в Закарпатській (59,6), Кіровоградській (40,8), Луганській (58,5) і Херсонській (52,2) областях.

Дані МОЗ свідчать, що в Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 83,5% при нормі 65%. Також цей показник перевищено в Житомирській (70,5%), Київській (78,3%), Львівській (72,9%), Миколаївській (73,7%), Одеській (70,6%), Сумській (65,6 %) і Хмельницькій (69%) областях.

Підкреслимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонська область є єдиною "жовтою". Решта областей у "помаранчевій" зоні.