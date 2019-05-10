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У Києві в ДТП загинули двоє військових

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 13:55
У Києві в ДТП загинули двоє військових
Фото: наслідки ДТП у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

Вранці 10 травня у Києві на Кільцевій дорозі відбулось зіткнення автомобіля "ВАЗ" та припаркованої вантажівки "МАН", в результаті ДТП загинули водій та пасажир австомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції міста.

У поліції зазначають, що загиблі - військовослужбовці. Правоохоронці наразі встановлюють причини, обставини та механізм аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження.

"За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ" скоїв наїзд на припарковану вантажівку "МАН", яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція відкрила справу за фактом ДТП з участю карети "швидкої допомоги" та ZAZ Vida на проспекті Броварському у Києві, в результаті якої загинули троє людей.

Так, у поліції зазначили, що водій автомобіля їхав у напрямку станції метро "Лівобережна", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною "швидкої" та зачепив "Фольксваген", що прямував за "швидкою".

РБК-Україна писало, що 22 лютого у Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп у селі Грушвиця Друга сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої загинули три людини, 5-річну дитину шпиталізовано.

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