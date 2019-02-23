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На трасі Київ-Чоп позашляховик зіткнувся з легковиком, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 00:46
На трасі Київ-Чоп позашляховик зіткнувся з легковиком, є загиблі
Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Жителька Дніпра, рухаючись у напрямку Львова, не впоралась із керуванням та виїхала на зустрічну смугу

У Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп у селі Грушвиця Друга 22 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої загинули три людини, 5-річну дитину шпиталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліція встановила, що 34-річна жителька міста Дніпра, рухаючись у напрямку Львова на автомобілі Porsche Cayenne, не впоралась із керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем Daewoo Sens.

Унаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля Daewoo та 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці події, ще одна 30-річна пасажирка легковика померла у лікарні.

У салоні Daewoo також перебувала п’ятирічна дівчинка, яку без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

Водій та пасажир позашляховика Porsche Cayenne не постраждали, відповідно до медичного освідування, жінка-водій була твереза.

 

Фото: на місці ДТП на трасі Київ-Чоп

За фактом пригоди розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, вирішується питання про затримання водія позашляховика.

Нагадаємо, у Волинській області 21 лютого сталася аварія за участю трьох транспортних засобів, у якій загинули дві людини, а дев'ятирічну дитину госпіталізували.

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