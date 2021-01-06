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В Одесі сталася масштабна ДТП, є загиблі та постраждалі

Одеса, Середа 06 січня 2021 12:14
В Одесі сталася масштабна ДТП, є загиблі та постраждалі
Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

В Одесі вчора ввечері сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. У результаті аварії загинули люди.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"У дорожній аварії, що сталася на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі та постраждалі, наразі їхня кількість встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

За інформацією місцевого видання "Думська", аварію спровокував вуличний гонщик.

"Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також видання повідомило, що у ДТП загинуло двоє людей, однак кількість постраждалих наразі невідома.

Фото: ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 5 січня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію був ускладнений рух транспорту від мосту Патона у напрямку станції метро "Видубичи".

Також у Львівській області в Пустомитівському районі на трасі Київ - Чоп 2 січня автомобіль BMW зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев'ять осіб.

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