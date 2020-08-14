У Києві авто влетіло у кав’ярню на одній із зупинок

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі

Сьогодні, близько 11:00 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. Під час зіткнення один з них в’їхав у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Як повідомляється, на перехресті вулиць Дніпровської набережної та Княжого Затону автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus влетів у кав’ярню. Водія першого автомобіля госпіталізували. За попередньою інформацією ні на зупинці, ні в кав’ярні не було людей, ніхто не постраждав.

На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі.

Сьогодні, близько 11-ї години, на вулиці Княжий Затон сталася ДТП за участі автомобілів: Mazda та Lexus. За попередньою... Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора на півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі, у результаті чого одна з них загинула.

Крім того, вчора у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб, серед них двоє малолітніх дітей.