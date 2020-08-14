ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві авто влетіло у кав’ярню на одній із зупинок

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 14:05
У Києві авто влетіло у кав’ярню на одній із зупинок
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі

Сьогодні, близько 11:00 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. Під час зіткнення один з них в’їхав у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Як повідомляється, на перехресті вулиць Дніпровської набережної та Княжого Затону автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus влетів у кав’ярню. Водія першого автомобіля госпіталізували. За попередньою інформацією ні на зупинці, ні в кав’ярні не було людей, ніхто не постраждав.

На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі.

Сьогодні, близько 11-ї години, на вулиці Княжий Затон сталася ДТП за участі автомобілів: Mazda та Lexus. За попередньою...

Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора на півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі, у результаті чого одна з них загинула.

Крім того, вчора у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб, серед них двоє малолітніх дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся