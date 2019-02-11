У Києві на дорогах місцями ожеледиця

Температура від 2 до 4 градусів тепла

В Киеве 11 февраля на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. В столице облачно с прояснениями, ветер южный, 7-12 м / с. Температура от 2 до 4 градусов тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, 11 февраля 2019 года на западе Украины небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до +8. В столице Украины 11 февраля без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3, ветер южный, 7-12 м / с.

Добавим, что в Украине по состоянию на утро 11 февраля проезд по дорогам государственного значения обеспечен.