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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах

Новини » Суспільство    11.02.2019 - 08:44
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд дорогами державного значення забезпечено

В Україні станом на ранок 11 лютого проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці мокрий сніг з дощем спостерігається в Карпатах, на решті території без опадів. Середня температура повітря в північних, східних і центральних областях від 0 до -4, на півдні та заході від +1 до +3. На перевальних ділянках доріг мокрий сніг з дощем.

Також повідомляється, що стан покриття на дорогах державного значення сухий. Проїзд по цих трасах забезпечено. Також повідомляється, що для оперативного забезпечення проїзду дорожні організації задіяли 44 одиниці техніки та 84 робітників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах сьогодні збережеться значна сніголавинна небезпека.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, 11 лютого в західних регіонах України очікується невеликий дощ, в інших областях сухо і хмарно, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. Сьогодні в Києві без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3, вітер південний, 7-12 м/с.

 

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