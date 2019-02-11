Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 11 лютого 2019 року на заході України невеликий дощ, температура повітря вдень підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни дощі, температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від -3 до +4. На півночі України хмарно вдень від +1 до +3, вночі від -5 до -2. В центрі вдень від +1 до +6, вночі від -4 до -1.

У східних областях сухо, температура вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -1. На півдні України вдень від +2 до +8, вночі від -2 до +1. У Криму сухо, але хмарно, температура вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 лютого без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3, вітер південний, 7-12 м/с.