У Києві та Дніпрі "Слуга народу" хоче висунути в мери медиків

З пошуком кандидатів у мери Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова складно через високой рейтинг діючий голів міст. У зв'язку з цим у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вийшли на поле: як партії Ради готуються до місцевих виборів".

За даними видання, на посаду мера Києва в команді президента хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам Зеленський.

А головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, депутат облради від БПП Сергій Риженко - може балотуватися від "Слуги народу" в мери Дніпра.

Зазначимо, голова столиці Віталій Кличко заявив про намір втретє йти на вибори мера Києва.

Нагадаємо, у "Слуги народу" запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, на місцевих виборах у цьому році український уряд планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки у великих містах.