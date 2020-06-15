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У "Слуги народу" запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів

Новини » Політика     15.06.2020 - 08:21
У "Слуги народу" запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів
Фото: у "Слуги народу" готуються до місцевих виборів (РБК-Україна)

Роль центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів

Медійним офісом керує заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з давнім соратником віце-прем'єра народним депутатом Михайлом Крячко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вийшли на поле: як партії Ради готуються до місцевих виборів".

У коментарі виданню голова партії Олександр Корнієнко заявив, що роль центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів. За його словами, в регіонах штаби підшукують собі консультантів, інші ж звертаються за рекомендацією "до центру".

"У деяких випадках ми можемо самі порадити штабу створити технологічну групу і яких спеціалістів слід до неї включити. У більшості своїй це - все ті ж люди, з якими ми працювали на парламентських виборах. У нас було приблизно 25 так званих "комісарів" - технологів-консультантів", - заявив він.

За інформацією РБК-Україна, відбором майбутніх кандидатів від партії та координаторів в команді Зеленського займаються голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.

Нагадаємо, Кабмін оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через коронавірус.

Зазначимо, у "Слуги народу" не виключають відставку Кабінету міністрів перед місцевими виборами у жовтні.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новини України Слуга народаМісцеві вибори
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