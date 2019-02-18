У Києві директора підприємства судитимуть за привласнення 2,4 млн гривень

Зловмисник підробив офіційну документацію

В Киеве директора предприятия будут судить за присвоение 2,4 млн гривен из городского бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, следователи установили, что мужчина присвоил деньги, подделав служебную документацию.

Фигурант - 40-летний киевлянин, основатель и директор одного из предприятий столицы. Несколько лет назад данная организация выиграла тендер на строительство гидроузла в одном из районов Киева. Являясь должностным лицом, мужчина подделал официальную документацию, указав в ней завышенные объемы и стоимость выполнения работ.

Средства на оплату услуг предприятия поступали от заказчика из специального фонда городского бюджета. Всего в течение двух лет по предварительному сговору с другими лицами, используя свое служебное положение, злоумышленник присвоил 2,4 млн гривен, а работы по сооружению гидроузла так и не завершили.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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